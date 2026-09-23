Samsun'da kesme çiçek üretimi 92 dekarda yılda 7 milyon adedi aştı

Samsun'da 92 dekar alanda yılda 7 milyon adet kesme çiçek üretimi gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme ilçesinde kesme çiçekçilik yapılan seralarda inceleme yaptı.

Samsun'un iklim koşulları, toprak yapısı, su kaynakları, ulaşım imkanları ve güçlü tarımsal üretim altyapısıyla süs bitkileri ve kesme çiçekçilik alanında önemli üretim potansiyeli barındırdığını anlatan Yılmaz, kentte 238 dekar alanda süs bitkileri üretimi yapıldığını belirtti.

Sadece kesme çiçeğin ise 92 dekar alanda yetiştirildiğini dile getiren Yılmaz, "Kesme çiçek üretiminde yıllık 7 milyon adedin üzerinde ürün elde ediliyor. Üretilen ürünler arasında başta gül ve gerbera olmak üzere kasımpatı, lilyum, karanfil ve lisianthus gibi farklı kesme çiçek türleri yer alıyor. Sektörde temel hedef yalnızca üretim alanlarını genişletmek değil. Aynı zamanda modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, kaliteli ve standart ürün elde edilmesi, üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve kesme çiçekçiliğin daha yüksek katma değer sağlayan bir üretim alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor." diye konuştu.

Yılmaz, daha fazla üretim için seracılık altyapısının geliştirildiğine işaret ederek, "Üretim planlamasının güçlendirilmesi, kaliteli üretim materyaline erişimin artırılması ile soğuk zincir ve pazarlama altyapısının geliştirilmesi, sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.