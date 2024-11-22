Samsun\'da Köpeğe Cinsel Saldırı Suçlaması: 76 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

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SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'köpeğe cinsel saldırı' suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. (76), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hayvanlara istismarda bulunup eziyet eden M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda M.A.'yı yakalayıp, 'Köpeğe cinsel saldırı' suçlamasıyla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.