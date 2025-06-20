Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ikamette yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kurusıkı Tüfeği Dönüştüren İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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