Samsun'da Mor Patlıcan İnciri Hasadı Başladı - Son Dakika
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Samsun'da Mor Patlıcan İnciri Hasadı Başladı

Samsun\'da Mor Patlıcan İnciri Hasadı Başladı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mor patlıcan incirinin hasadına başlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, incir hasat töreninde çiftçi ve üreticinin yanlarında olduklarını belirtti. Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ise mor patlıcan incirinin ilçelerinin ilk coğrafi işaretli ürünü olacağını vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise Samsun'da meyvecilik yapılan alan ve üretim miktarı hakkında bilgi verdi.

29.08.2024 23:17
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mor patlıcan incirinin hasadına başlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çırakman Mahallesi'nde düzenlenen incir hasat töreninde yaptığı konuşmada, çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Daha çok çalışarak, üreterek ve emek sarf ederek bu ülkeyi daha üst seviyelere taşıyacağız. Bugün bizi bir araya getiren mor patlıcan inciri, coğrafi işaret ile marka değere dönüşecek. Tarımın, çiftçinin ve üretenin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ise mor patlıcan incirinin ilçelerinin ilk coğrafi işaretli ürünü olacağını vurgulayarak, "İlçemizde 193 ton incir üretiyoruz. Bu miktarı artırmayı hedefliyoruz. Karadeniz'deki tüm illere incir satışı yapıyoruz. Orman vasfını yitirmiş, boş arazileri tarıma kazandırarak ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da Samsun'da 1 milyon 260 bin dekar alanda meyvecilik yapıldığını, toplam 169 bin ton meyve üretildiğini söyledi.

Sağlam, "Samsun'da 1400 ton incir üretiliyor. Özellikle Tekkeköy'de yetişen incir, lezzet bakımından diğerlerinden farklı ve coğrafi işaret tescili almaya hak kazanacaktır." diye konuştu.

Hasat törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz ile siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Mor Patlıcan İnciri Hasadı Başladı - Son Dakika

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