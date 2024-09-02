Tekkeköy'de Mor Patlıcan İnciri Yetiştiriciliği Gelişiyor

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan 33 yaşındaki Hasan Dayı, dededen kalma bahçesinde 2010'dan bu yana bölgeye özgü "mor patlıcan inciri" yetiştiriyor.

Kutlukent Mahallesi'nde 5 dekarlık bahçesinde incir üretimi yapan Dayı, hasat döneminde iki günde bir aile bireyleriyle topladığı 100 kilogram inciri toptancılara satıyor.

Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında aldığı 80 fidanı da diktiği bahçesinde yaklaşık 200 ağaç bulunan Hasan Dayı, her yıl hasat döneminde ortalama 2,5 ton incir topluyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki kentlerde yaş olarak satışa sunulan mor patlıcan inciri, tadı ve aroması ile yoğun talep görüyor.

İncir yetiştiriciliğinin ata, dede mesleği olduğunu söyleyen Hasan Dayı, "Onların başlattığı bu mesleği, Tekkeköy Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığımız desteklerle büyüterek devam ettiriyoruz. Diğer işimin yanı sıra hem hobi hem de yan gelir olarak bu işi yapıyorum, bizden sonrakilere de aktarmaya çalışıyorum." dedi.

"Mor patlıcan inciri"nin coğrafi işaret tescili sürecinde sona gelindi

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erdoğan da Hasan Dayı'nın da arasında bulunduğu üreticilere 2021-2023 yıllarında 4 bin 250 incir fidanı dağıtıldığını ifade etti.

Erdoğan, "Kendine has özellikleri nedeniyle yaş tüketime uygun olan incirimizin üretim alanlarını geliştirmek, ilçemize ve ilimize ekonomik katkı sağlamak amacıyla Tekkeköy Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Tavsiyelerimizi dikkate alarak üretime yönelen Hasan Bey de bu destekten faydalanan üreticilerimizden biri oldu. Ayrıca, ilçemizde 35 dekar kapama bahçe haricinde 9 bin 300 incir ağacı mevcut ve bu ağaçlardan 2023 yılında 193 ton üretim elde edildi. İncirimizin coğrafi işaret alması konusunda da Tekkeköy Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılan çalışmalar tescil aşamasına gelmiş durumda." diye konuştu.

Tekkeköy Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Enver Ağırlar da bölgedeki toprak yapısı ve denize yakınlığının etkisiyle incirin veriminin ve tat oranının yüksek olduğunu vurguladı.

Ağırlar, "Bölgenin toprak yapısı ve denizin etkisiyle incirin kalitesi artıyor. Bu nedenle incir üretimini yaygınlaştırma kararı aldık ve 2021-2023 yılları arasında fidan dağıtımları gerçekleştirdik. Ayrıca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte budama eğitimleri verdik." dedi.