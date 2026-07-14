Samsun\'da Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 61 AFL 018 plakalı hafif ticari araca, aynı yöne giden G.B. idaresindeki motosiklet arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan A.K., L.K. ve H.K. ile motosiklet sürücüsü G.B. ve yanındaki A.K. yaralandı. 2'si ağır toplam 5 yaralı, ihbar sonrası gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.