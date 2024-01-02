Samsun\'da motosiklet kazası: Yaya ve sürücü yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı Final Okulları mevkisinde, Yusuf G. idaresindeki 55 ANF 63 plakalı motosiklet, yolun karşısındaki durağa geçmek isteyen Harika Ç'ye (63) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yaya Harika Ç. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Harika Ç. ile Yusuf G'yi, çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ağır yaralı Harika Ç'nin, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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