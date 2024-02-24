Samsun'da motosiklet tıra çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da motosiklet tıra çarptı, sürücü yaralandı

Samsun\'da motosiklet tıra çarptı, sürücü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gürcistan plakalı bir tır ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

24.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde tıra çarparak yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Zurap Putkaradze (26) yönetimindeki ZU-732-RA Gürcistan plakalı karnabahar yüklü tır, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu'nda aynı yönde seyreden A.Ö'nün (31) kullandığı 55 ANJ 540 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Gürcistan, Samsun, Bafra, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da motosiklet tıra çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:28:12. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet tıra çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement