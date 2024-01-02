Samsun\'da motosiklet yayaya çarptı: Sürücü hafif, yaya ağır yaralandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Sürücü hafif, yaya ise ağır yaralandı.

Kaza, bu akşam Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf G.'nin kullandığı 55 ANF 63 plakalı motosiklet, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Harika Çolakoğlu'na (63) çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif, Çolakoğlu ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.