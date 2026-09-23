Samsun'da narkotik operasyonunda 10 yıl 10 ay cezası olan hükümlü yakalandı

Samsun'da narkotik operasyonunda 10 yıl 10 ay cezası olan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonun ardından hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'yı (25) yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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