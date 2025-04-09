Samsun'da Nisan Ayında Kar Yağışı Şaşırttı

Samsun'da kar sürprizi

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Vezirköprü'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri ve merkezi karla kaplandı. Kar yağışı herkesi şaşırtırken, çiçek açan ağaçlar beyaza bürününce güzel manzaralar oluştu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken, yer yer kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında yollardaki kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgedeki kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.