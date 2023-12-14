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Samsun'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Samsun'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Samsun'un Yakakent ilçesinde Erdoğan Cebeci İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yerli ürünlerin ve tasarrufun önemini anlattı. Programa belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet amiri ve veliler de katıldı.

Samsun\'da öğrenciler Yerli Malı Haftası\'nı kutladı
14.12.2023 - 14:28,  Güncelleme: 14:38
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Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Erdoğan Cebeci İlkokulu öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.

Okulun bahçesine çekilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı.

Minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ürünlerin ve tasarrufun önemini anlatan çalışmalarını sergiledi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Y. Alper Aksu, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Murat Tan, siyasi partilerin ilçe başkanları ile veliler katıldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, öğrencilere hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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