Samsun'da operasyonda 5 bin 656 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da operasyonda 5 bin 656 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun\'da operasyonda 5 bin 656 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Terme'deki aramalarda 228,79 gram sentetik uyuşturucu, 2 kullanma aparatı ile 100 dolar ve 32 bin 550 lira bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde bir ikametin çatı katında arama yapan ekipler, 5 bin 656 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Terme ilçesinde ise şüphelilerin ikametlerindeki aramada 228,79 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 32 bin 550 lira bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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