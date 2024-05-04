Samsun'da Orman Benim Kampanyası Kapsamında Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Orman Benim Kampanyası Kapsamında Etkinlik Düzenlendi

Samsun\'da Orman Benim Kampanyası Kapsamında Etkinlik Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında orman yangınlarını önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Çaputlu mevkisindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğine ilçe yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.

04.05.2024 10:17
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Çaputlu mevkisindeki ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, "Orman Benim" kampanyası ile yangınlara karşı farkındalık oluşturmanın amaçlandığını belirterek, "Amacımız, çevremizin daha temiz olması, özellikle küresel ısınmadan kaynaklı son yıllardaki orman yangınlarına karşı dikkati çekmek ve yangın çıkmadan tedbir almak. Çıkan yangınlarının yüzde 90'ı, yanan alanların da yüzde 99'u insan kaynaklı. Yangını çıkmadan önlemek için bu proje başlatıldı." dedi.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlayan, OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Necati Tomal, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, Saadet Partisi İlçe Başkanı Veysel Bozdemir, Gelecek Partisi İlçe Başkanı İbrahim Durmaz, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Salih Kandemir, Kütüphane Müdürü Kani Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Baştuğ ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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