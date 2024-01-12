Samsun\'da Öğrencilere Peygamberimizin Hayatını Öğrenme Fırsatı

Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Ortaokul Öğrencileri Peygamberimizin Hayatını Öğreniyor" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Merkez Camisi İmam Hatibi Enver Kol'un Kur'an tilavetiyle başladı.

Programda, kitap okuma yarışmasında dereceye giren 20 öğrenciye hediyeler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, yarışmaya katılan 90 öğrenciye Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik Akdağ Kayak Merkezi gezi programı düzenleneceğini belirterek, "Kitap okuma yarışması vesilesiyle öğrencilerimiz hem Peygamberimizin hayatını öğrendi hem de okuma becerilerine katkı sağlamış oldu. Kitap okuma yarışmasında emeği geçenlere teşekkür eder, öğrencilerimize başarılarının devamını dileriz." dedi.

Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İlçe Müftüsü Fatih Çakır ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.