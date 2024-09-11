Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir şüpheli otel odasında uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Terme ilçesinde bir otele operasyon düzenledi.
Otelde kalan B.B'nin odasında ve üzerinde arama yapan ekipler, 43,25 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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