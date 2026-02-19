Samsun'da Otobüs Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
