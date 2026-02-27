Samsun'da Otomobil Cami Bahçesine Devrildi

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin caminin bahçesine devrilmesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Fatih S. idaresindeki 55 JR 986 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Hastane Kavşağı'nda cami bahçesine devrildi.
Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.
Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza anı, caminin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
