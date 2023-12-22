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Samsun'da Otomobil Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Hırsızı Yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobil çalan şüpheli, saklandığı yerde polis tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelisini tespit etti. Şüpheli, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Samsun\'da Otomobil Hırsızı Yakalandı
22.12.2023 - 11:57,
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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil çalan şüpheli saklandığı yerde yakalandı.

Y.T, kendisine ait ikametinin önünde bulunan otomobilinin yerinde olmadığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alaçam ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.

Hırsızlık şüphelisi S.A, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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