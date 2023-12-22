Samsun\'da Otomobil Hırsızı Yakalandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil çalan şüpheli saklandığı yerde yakalandı.
Y.T, kendisine ait ikametinin önünde bulunan otomobilinin yerinde olmadığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Alaçam ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.
Hırsızlık şüphelisi S.A, ilçe merkezinde gözaltına alındı.
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