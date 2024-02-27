Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun\'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu bir kaza meydana geldi. S.D.Ç idaresindeki otomobil ile E.M yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

27.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada,1 kişi hafif yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu Samsun- Sinop kara yolu Etyemez mevkisinde, S.D.Ç idaresindeki 55 TL 124 plakalı otomobil ile E.M yönetimindeki 55 AFT 165 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Samsun, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:25:34. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement