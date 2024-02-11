Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

11.02.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu istikametine giden Remzi V. yönetimindeki 55 AKJ 165 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Mhd Basel Aljolaji idaresindeki 33 MB 9636 plakalı motosikletle DSİ kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Deniz V. ve Nurlana V. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Mhd Basel Aljolaji hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Motosiklet, Çarşamba, Samsun, Basel, Samsun, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement