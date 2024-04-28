Samsun\'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta Edanur Semiz yönetimindeki (27) 55 AHB 319 plakalı otomobille Mahmut Büyükkeskin'in (35) kullandığı 55 ANC 236 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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