Samsun\'da Otomobil Kazası

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.
Kıran Mahallesi 68. Sokak'ta seyir halinde bulunan H.B. (19) idaresindeki 55 APR 746 plakalı otomobil, yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralandığı belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
