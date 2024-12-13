Samsun\'da Otomobil-Minibüs Çarpıştı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Saltık Buğra Ç. idaresindeki 52 EC 030 plakalı otomobil, Çarşamba- Salıpazarı kara yolunda aynı yönde seyreden ve dönüş yapmak isteyen Vahdettin U. yönetimindeki 55 C 6495 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.