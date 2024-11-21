Samsun'da Otomobil Otobüs Durağına Daldı: 3 Öğrenci Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Otobüs Durağına Daldı: 3 Öğrenci Yaralı

Samsun\'da Otomobil Otobüs Durağına Daldı: 3 Öğrenci Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili, otobüs durağına çarparak 3 üniversite öğrencisinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

21.11.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada, duraktaki üniversite öğrencisi 3 kız arkadaş yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emirhan Köse (19) yönetimindeki 55 APF 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencileri Bengüsu Y. (23), Özgenur A. (23) ve Sümeyye Şevval Y. (22), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emirhan Köse ise ifadesi için emniyete götürüldü.

Kazaya ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Otomobil Otobüs Durağına Daldı: 3 Öğrenci Yaralı - Son Dakika

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