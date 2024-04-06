Samsun Havza'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun Havza'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Samsun Havza\'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil yağmur suyu kanalına düştü ve kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

06.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Çelik idaresindeki 55 AEK 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına düştü.

Kazada araçta bulunan Ürike Çelik yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Havza'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
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