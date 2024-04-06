Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Çelik idaresindeki 55 AEK 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına düştü.
Kazada araçta bulunan Ürike Çelik yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun Havza'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Düştü: 1 Yaralı - Son Dakika
Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Takımın hedefi mutlak galibiyet.
Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?