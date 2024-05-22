Samsun\'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ü.B'nin kullandığı otomobil, Yakakent Liman Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Khadija A'ya (50) çarptı.
Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Khadija A, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.
Khadija A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince sürücü Ü.B. ile olay sırasında yanında bulunan D.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından D.G. savcılık talimatıyla, Ü.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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