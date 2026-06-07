Samsun'da Oyun Temelli Sosyal Hizmet Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Oyun Temelli Sosyal Hizmet Projesi Tamamlandı

Samsun\'da Oyun Temelli Sosyal Hizmet Projesi Tamamlandı
07.06.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da çocukların oyun yoluyla duygularını ifade etmelerini destekleyen sosyal hizmet projesi sona erdi.

Samsun'da çocukların dünyasına oyun yoluyla ulaşarak sosyal hizmet kapasitesini artırmayı hedefleyen "Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Projesi" tamamlandı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütüldü.

Eğitim sürecinde katılımcılara çocukların duygu ve ihtiyaçlarını oyun yoluyla nasıl ifade ettiklerine dair kapsamlı bilgiler verilirken, gerçekleştirilen süpervizyon çalışmalarıyla edinilen teorik bilgilerin sahaya aktarılması desteklendi.

Yaklaşık 1,5 ay süren program kapsamında, aralarında sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve öğretmenlerin de bulunduğu 100 meslek elemanı, çocuk merkezli oyun terapisi ve yaratıcı drama eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Meslek elemanlarının eğitim sürerken öğrendikleri yöntemleri sahada yansıtmaya başladığı, geri dönüşlerin olumlu olduğu belirtildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, oyunun çocukların kendilerini ifade etmelerinde en güçlü araçlardan biri olduğunu belirtti.

Gümrükçü, "Bu proje sayesinde meslek elemanlarımız çocuklarla daha etkili iletişim kurabilecek, onların duygu ve ihtiyaçlarını daha sağlıklı değerlendirebilecektir. Çocukların yüksek yararını esas alan bu çalışmanın ilimizde sunulan sosyal hizmetlerin niteliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık da projenin sadece bir eğitim programı olmadığını, sahaya doğrudan etki eden bir kapasite geliştirme modeli olduğunu belirtti.

Çocukların duygularını her zaman kelimelerle ifade edemediklerini dile getiren Kınık, projenin temel amacının çocukları sadece dinleyen değil, onların dünyasına oyun yoluyla da dahil olabilen bir sosyal hizmet yaklaşımını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu ise projenin kurumlar arası işbirliğinin başarılı bir örneği olduğunu kaydederek, güçlü aile ve güçlü toplum inşası için bu tür ortak çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Sertifika törenine, Gümrükçü ve protokol üyelerinin yanı sıra projede eğitmenlik yapan akademisyenler ve uzman psikologlar katıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Oyun Temelli Sosyal Hizmet Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
15:04
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 15:56:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da Oyun Temelli Sosyal Hizmet Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.