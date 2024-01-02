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Samsun'da Parkta Yere Yığılan Kişi 4 Saat Sonra Fark Edildi, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Parkta Yere Yığılan Kişi 4 Saat Sonra Fark Edildi, Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde Muzaffer Önder Parkı'nda yürüyüş yaparken yere yığılan Mustafa Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı'nın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda açıklanacak. Olayın ardından güvenlik kameraları incelendi ve ihbarın 4 saat sonra yapıldığı tespit edildi.

02.01.2024 - 22:29,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesi Muzaffer Önder Parkı'nda yürüyüş yaparken yere yığıldıktan 4 saat sonra fark edilen Mustafa Akıncı'nın (57), hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı'nın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Parkta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin Mustafa Akıncı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

YERE DÜŞTÜKTEN 4 SAAT SONRA İHBAR YAPILDI

Parkta bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde Mustafa Akıncı'nın saat 16.10'da parka geldiği ve yürüyüş yaptığı sırada yere yığıldığı görüldü. Çağrı merkezine ihbarın ise saat 20.00'de yapıldığı saptandı. Akıncı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Akıncı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (DHA)

Samsun\'da Parkta Yere Yığılan Kişi 4 Saat Sonra Fark Edildi, Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Parkta Yere Yığılan Kişi 4 Saat Sonra Fark Edildi, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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