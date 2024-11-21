Samsun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde F.S.E'nin adresine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, adreste yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 21 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili F.S.E. gözaltına alındı.
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