Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı.
Aramada, 1 ruhsatsız 9,19 milimetre tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 80 mermi bulundu. Ayrıca 2 kurusıkı tabanca ile bu tabancalara ait 50 mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
