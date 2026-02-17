ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, Yiğit Mırık hayatını kaybettiği, ağabeyi Emirhan Mırık'ın yaralandığı saldırıya ilişkin şüphelilerden A.G.'nin (19) ateş ettiği, M.K.'nin (21) motosikleti kullandığı belirlendi. A.G. suç aleti ile birlikte Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Saldırı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
