Samsun'da 'SamTaksi' Mobil Uygulaması Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, taksicileri dijitalleşen ulaşım sistemine entegre etmek ve güvenli, hızlı ve şeffaf yolculuk deneyimi sunmak amacıyla hazırlanan "SamTaksi" mobil uygulamasını hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, taksicileri desteklemek, halka daha güvenli ulaşım deneyimi sunmak için "SamTaksi" mobil uygulamasının hazırlandığı belirtildi.

Kent esnafını güçlendirme vizyonu doğrultusunda geliştirilen "SamTaksi" mobil uygulamasının şehir içi ulaşımda yeni bir standart oluşturacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların güvenli ve kolay ulaşım ihtiyacını karşılayan, taksici esnafını da dijitalleşme sürecinde destekleyen bu uygulama, şehir içi ulaşımda kurumsal dönüşümü de beraberinde getiriyor. SamTaksi ile hem esnaf kazanıyor hem de vatandaşlara gönül rahatlığıyla yolculuk imkanı sunuluyor. 'Şehrin taksisi cebinde' sloganıyla hayata geçen mobil uygulama, 15 Şubat Pazar günü kullanıma açılacak. Uygulamaya Google Play Store ve Apple Store'dan erişilebilecek. Dijital sistem yolcuları konumlarına göre en yakın taksi durağına yönlendirecek. Taksimetredeki ücret uygulamaya girilerek yolcu onayı ile ödeme yapılacak. Ayrıca tüm sefer kayıtları veri tabanına kaydedilecek. İlerleyen aşamada taksi tercihinde engelli erişimi, evcil hayvan taşıma, bebek koltuğu gibi seçenekler uygulama üzerinden kullanıcılara sunulacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin her alandaki ihtiyaçlarını, vatandaşların talep ve beklentilerini hızla karşılamaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

Gerek kurum içi çalışmalarında gerekse üretilen projelerde dijital dönüşüme önem verdiklerine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Samsun'da taksici esnafımızı dijitalleşen ulaşım sistemine entegre etmek için yaklaşık bir yıl önce çalışma başlattık. Esnaf ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler ve saha çalışmaları sonucunda SamTaksi mobil uygulamamızı hayata geçirdik. SamTaksi mobil uygulamamız son derece yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımla hazırlandı. Hem taksici esnafımız hem de vatandaşlarımız için çok faydalı olacak, hizmet standardımızı yukarıya taşıyacak SamTaksi mobil uygulamamız Samsun'a hayırlı uğurlu olsun."