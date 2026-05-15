Samsun\'da Selden Zarar Gören Demir Yolu Onarıldı

Samsun'un Havza ilçesinde selde zarar gören demir yolu onarıldı.

İlçe merkezinden geçen derelerin 12 Mayıs akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle taşmasının ardından, su altında kalan demir yolunun bakım ve onarımı için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışma ile demir yolunun zarar gören kısmı onarıldı, selin getirdiği taş ve molozlar da temizlendi.