Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun\'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Hasan C. yönetimindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

27.06.2024 16:35
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Hasan C. yönetiminde 55 EC 590 plakalı otomobilin motor bölümünde Karaköy Mahallesi Kunduz Ormanı yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Otomobili durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek aracın tamamını saran alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

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