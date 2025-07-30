Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bafra ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada birer ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 68 tabanca fişeği ile 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.