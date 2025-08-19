Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta Murat S. (52) ile Hikmet U.(72) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet U, tabancayla Murat S'ye ateş etti.

Murat S, yaralanırken, Hikmet U. da ateş ettiği sırada elinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Murat S. sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanan Hikmet U. işlemleri için emniyete götürüldü.