Samsun'da silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Samsun\'da silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bahri S. ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ekrem S, tabancayla ateş ederek Bahri S'yi göğsünden yaraladı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Bahri S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekrem S, suç aleti tabancayla birlikte jandarmaya teslim oldu. Bahri S'nin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

09.03.2024 19:27
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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Müstecep Mahallesi'nde Bahri S. (35) ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. (32) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem S, tabancayla ateş ederek Bahri S'yi göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bahri S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekrem S, suç aleti tabancayla jandarmaya teslim oldu.

Bahri S'nin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Bafra, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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