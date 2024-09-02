Samsun'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dededağı Mahallesi'nde husumetli oldukları iddia edilen K.B. (26) B.K'yi (50) bıçakla omzundan yaraladı.

B.K'nin oğlu A.K. (24) babasını bıçakla yaralayan K.B'yi silahla ateş ederek bacağından ve kalçasından vurdu.

Silahla yaralanan K.B, özel bir araçla babası tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

K.B, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Omzundan bıçaklanan B.K. ise ilçede bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

A.K, olay sonrası jandarmaya giderek teslim oldu.