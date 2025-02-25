Samsun'da Soğuk ve Kar Rekoru - Son Dakika
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Samsun'da Soğuk ve Kar Rekoru

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Samsun'da son 96 yılda en düşük sıcaklık ve kar kalınlığı rekorları kırıldı; sıcaklık -15,4°C.

25.02.2025 18:19
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Samsun'da son 96 yılın en düşük sıcaklık ve kar kalınlığı rekorları kırıldı

SAMSUN - Samsun'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle son 96 yılda ölçülen en düşük sıcaklık ve kar kalınlığı rekorları kırıldı.

Sibirya merkezli Altay kar fırtınası birçok ilde olduğu gibi Samsun'da da etkili oldu. Kar fırtınasına maruz kalan Samsun'da şehir merkezi ve sahil kesiminde kar kalınlığı 30 santimi, yüksek kesimlerde de 1 metreyi aştı. Sıcaklıklar da sıfırın altında 15,4 dereceyi gördü.

Sıcaklık ve kar kalınlık rekorları tarihe gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da en düşük hava sıcaklığı (1929-2024 yılları arasında) eksi 9,8 derece ile 9 Şubat 1929'da ölçüldü. En yüksek kar kalınlığı da 3 Şubat 1960'ta 76 santim olarak kaydedildi. Son 5 günde ölçülen en düşük sıcaklık ve kar kalınlıklarına bakıldığında Samsun'da hava sıcaklığı 22 Şubat Cumartesi günü Ladik'te eksi 15,4'ü, Atakum'da ise eksi 13 dereceyi gördü. Sıcaklık değerleri, geçen haftadan itibaren devam eden süreçte bu değerlerde seyretti. Ayrıca ölçülen kar kalınları da Ladik'te 100, Salıpazarı'nda 120 santimi buldu.

MGM'ye göre Samsun'da hava sıcaklıklarının yeni hafta başına kadar gece sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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