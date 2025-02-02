Samsun'da su borusu patladı, gökyüzüne böyle fışkırdı
SAMSUN - Samsun'da alt yapı çalışması sırasında patlayan su borusundaki sular yaklaşık 60 metre gökyüzüne fışkırdı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İlçe Transfer Merkezi karşısı Liman Müdürlüğü girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit firmanın kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışması sırasında iş makinesi tarafından limanın içinden geçen içme suyu borusu yanlışlıkla patlatıldı. Borudaki sular yaklaşık 60 metre gökyüzüne fışkırdı, şelaleyi andıran görüntü oluştu. Fışkıran su şehrin farklı yerlerinden de görüldü. Su ana vanadan kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.
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