Samsun'da Su Borusu Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Su Borusu Patladı

Geniş Video İzle

Samsun'da yapılan altyapı çalışmaları sırasında su borusu patladı, su 60 metre fışkırdı.

02.02.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da su borusu patladı, gökyüzüne böyle fışkırdı

SAMSUN - Samsun'da alt yapı çalışması sırasında patlayan su borusundaki sular yaklaşık 60 metre gökyüzüne fışkırdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İlçe Transfer Merkezi karşısı Liman Müdürlüğü girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit firmanın kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışması sırasında iş makinesi tarafından limanın içinden geçen içme suyu borusu yanlışlıkla patlatıldı. Borudaki sular yaklaşık 60 metre gökyüzüne fışkırdı, şelaleyi andıran görüntü oluştu. Fışkıran su şehrin farklı yerlerinden de görüldü. Su ana vanadan kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlkadım, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Su Borusu Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Su Borusu Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.