Samsun\'da Tabanca ile Yaralama Olayı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde Tevfik F. (65), husumetlisi Kemal S.'yi (59) dizlerinden tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kirazlık Mahallesi'ndeki orman ürünleri satılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Kemal S. ile Tevfik F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Tevfik F., Kemal S.'yi tabancayla ağ ve sol dizinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte iş yerinde yakaladı. Tarafların alacak meselesi nedeniyle mahkemelik olduğu, mahkemenin kısa süre önce Kemal S. lehine sonuçlandığı ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.