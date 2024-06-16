Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Can Kurt (36) idaresindeki 28 ACU 653 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Dikbıyık mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan Atilla Atasoy (42) yönetimindeki 34 HCZ 620 plakalı otomobil ile Fatih Çolak'ın kullandığı 55 DK 083 plakalı yol yardım aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Can Kurt ile yanında bulunan Aysel Kurt (35), Taha Baran Kurt (10), Elif Buse Kurt (6) ve diğer sürücü Atilla Atasoy yaralandı.

Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Atasoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.