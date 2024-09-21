Samsun'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.K. (22) idaresindeki 77 AP 389 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Kurtahmetli mevkisinde, Ü.A. (49) yönetimindeki 55 RN 450 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ş.S. (55) ve M.Z. (52) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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