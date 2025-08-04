Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
T.G. idaresindeki 19 ACP 054 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 55 ER 568 plakalı otomobille, Kirazlık mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?