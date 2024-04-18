Samsun\'da Turizm Haftası\'nda Atatürk Resimleri Sergisi

İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kalmasıyla ilgili olarak TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Uslu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Komisyon üyeleri, Amasra Raporu'nun incelenmesini ve bu rapora benzer bir çalışma yöntemi belirlemeyi kararlaştırdı.