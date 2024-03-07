Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tütün ve sigara kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla piyasaya sürülen bandrolsüz sigaraların izini sürerek, M.A. isimli şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 43 bin dal doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.

07.03.2024 14:49
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamullerine ait bandrollerinin yasa dışı yollarla piyasa sürüldüğü bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, M.A'nın iş yerinde bandrolsüz sigaraları piyasaya sürdüğü istihbaratını değerlendirerek, adrese düzenledikleri operasyonda, 43 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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