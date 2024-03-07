Samsun\'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamullerine ait bandrollerinin yasa dışı yollarla piyasa sürüldüğü bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.
Ekipler, M.A'nın iş yerinde bandrolsüz sigaraları piyasaya sürdüğü istihbaratını değerlendirerek, adrese düzenledikleri operasyonda, 43 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 109 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde düzenlenen bir söyleşide, savaş muhabiri olma hedefinden vazgeçip başka bir meslekte insanların hayatını güzelleştirmeye çalıştığını belirtti. Yiğitbaşı, kadınların aile ve iş arasında başarılı olabileceğini vurgulayarak, toplumda ön yargıların azalması için doğru ve adil olmanın önemine değindi. Ayrıca, üniversite döneminde sivil toplum kuruluşlarında görev almanın önemine dikkat çekti ve öğrencilere farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini önerdi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi. Kayakçılar, jandarma ekipleri eşliğinde Türk bayrağı ile zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı'na bayrak teslim etti. Ayrıca çocuklara oyuncak dağıtıldı ve kar motorları ile kayak merkezinde gezdirildi. Programa çeşitli yetkililer de katıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaparak partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. İnce, vatandaşlara hitap ederken adil belediyecilik, şeffaflık ve kirli ilişkiler olmadığını vurguladı. Ayrıca, iktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek gerektiğini belirterek Memleket Partisi'nin üçüncü bir yol olduğunu ifade etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman Al Suud'u kabul etti. Görüşmede enerji ve yatırım alanlarındaki işbirliği konuları ele alındı. Görüşme sonrası, Kazakistan ile Suudi Arabistan hükümetleri arasında rüzgar enerjisi santralinin inşasına yönelik anlaşma imzalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Osman Varol, terörle mücadele, suçla mücadele, narkotik operasyonları ve göçmen kaçakçılığı gibi konularda yapılan çalışmaları anlattı ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi. Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ABD, BAE, Mısır, Ürdün ve Fransa'nın iş birliğiyle 25 havadan yardım operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında Gazzelilere toplam 750 paket yardım ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için iş birliğinin sürdürüleceği kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da inşa edilen Kızlaryolu Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, 2024 yılında yapılacak sulama projeleri ve taşkın koruma tesisleriyle ilgili yatırımların toplam adedinin 520 olduğunu belirtti.
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