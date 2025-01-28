Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İlkadım ilçesinde T.Ç'nin (27) ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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