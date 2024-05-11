Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi'nde S.D'nin üzerinde arama yaptı.
Üzerinde 161,52 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
S.D. hakkında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
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