Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 5 bin 350 sentetik ecza hapı, 86,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 10 şişe kaçak içki ve 6 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?